Onderwateronderzoek van scheepswrak bij Stavoren

Sneek-Op het IJsselmeer bij Stavoren doet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vanaf maandag 19 augustus onderwateronderzoek bij het wrak van de Stavoren 18. Het onderzoek, dat enkele kilometers uit de kust plaatsvindt, duurt tien dagen.

Sonar

Vrijwilligers van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) doen al sinds 1999 onderzoek voor de kust van Stavoren. Mede dankzij opnamen met sonarapparatuur stuitten zij op de restanten van een middelgroot houten scheepswrak.

Tinnen lepel

Sindsdien doken vrijwilligers regelmatig op deze plek, waarbij diverse vondsten werden gedaan, zoals een tinnen lepel uit 1751. “Op grond daarvan denken wij dat het schip uit de achttiende eeuw komt”, zegt archeoloog Yvonne Boonstra van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Ook wordt vermoed dat er van de scheepsconstructie weinig bewaard is gebleven. Boonstra: “Om te onderzoeken of de datering klopt, en om vast te stellen wat er nog over is van het wrak, wordt er nu door de Rijksdienst gedoken.”

‘Fieldschool’

Wat het onderzoek bijzonder maakt is dat er een zogeheten ‘fieldschool’ aan gekoppeld is. De Rijksdienst wil jonge onderwaterarcheologen de kans bieden om te oefenen in vrij ondiep water met relatief weinig stroming. “Vanwege de strenge regelgeving voor duiken op wrakken is dit een unieke kans om ervaring op te doen”, zegt Boonstra. Het wrak zal niet worden gelicht, maar onder water verder in kaart worden gebracht. Als uit het onderzoek blijkt dat er bescherming nodig is van het wrak, bijvoorbeeld tegen stroming, dan zal de vindplaats (deels) worden afgedekt met steigergaas en grond.