Expositie in de kerk van Goënga

Goënga -De komende weekenden is er een expositie in de kerk van Goaiingea. Deze expositie is een onderdeel van Tsjekepaad Fryslân waardoor diverse kerken hun deuren openen.

Data: Tijdstip: 14.00 -17.00 24 – 25 augustus 31 – 01 september 07 – 08 september 14 – 15 september

Thea van der Meer-Landman uit Gauw begon met schilderen in 2010. Ze schildert met acrylverf en kreeg vele technieken mee aan de Kunstacademie bij Doet Boersma in Leeuwarden waar ze vele cursussen volgde bij verschillende kunstenaars. Je ziet aan het werk dat alles te maken heeft met de liefde van de natuur. Landschappen, dieren, portretten en daarvan ook abstracte werken ontbreken niet. Met het onderwerp ‘bomen’ en nog vele andere schilderijen exposeert zij in het kerkje van Goënga. Kijk ook op thealandman.com

Titia Sibson uit Woudsend tekent met een hittepen kleine kunstwerken op hout, ook wel pyrografie genoemd. Haar inspiratie haalt ze uit haar leefomgeving en levensinstelling en wordt vastgelegd met een camera als schetsboek. Na de kunst van het weglaten creëert ze haar eigen ontwerp. Ze zoekt het juiste stuk hout, zoals van molen De Jager in haar woonplaats Woudsend, en bewerkt het met oog voor de natuurlijke patronen in het hout. Dan begint ze met branden.

Met een kleine punt worden de fijne lijnen getekend, met een bredere punt kan ze schaduw aanbrengen, alles met het geoefende oog van haar schildersverleden. Nog een klein nabehandeling met olie en haar werkje is klaar. Titia is in 1967 geboren in Leeuwarden en heeft onder andere de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag gevolgd. Je kunt haar volgen op Facebook en Instagram: Wood Burning – Titia Sibson. Kijk ook op titiasibson.com