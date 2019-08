Sneker dirigent Guus Pieksma wint Conducting Brass Contest

Sneek-Tijdens het prestigieuze Brassband Summerschool Festival in het Engelse Harrogate – Yorkshire, heeft de Sneker dirigent Guus Pieksma de jury weten te overtuigen.

Aan de contest deden verschillende dirigenten, o.a. uit Amerika en Canada, mee. Ze hadden ieder de beschikking over een eigen brassband bestaande uit muzikanten van verschillende nationaliteiten. De contest bestond uit het samenstellen van een concertprogramma, een solistisch optreden en de uitvoering van een verplicht werk. De beoordeling van deze fantastische contest lag bij de Engelse topsolisten David Childs, Owen Farr, Nick Hudson en brassbandlegende Maestro Richard Evans.

Zij waren zeer lovend over de programmakeuze, uitvoering en directiekwaliteiten van Pieksma. Een geweldige opsteker voor de Friese dirigent. De Sneker, die verschillende muziekverenigingen in de provincie dirigeert, beleefde een leerzame en inspirerende week in het hart van de Engelse brassbandcultuur.