Nationaal Modelspoormuseum Sneek: Kinderspeelparadijs

Sneek- Tot en met 1 september is het Nationaal Modelspoormuseum in Sneek weer omgetoverd tot een Kinderspeelparadijs.

De helft van het museum is weer gevuld met meer dan honderd houten treinen, wagons en bruggen die op lage tafels staan om mee te spelen.



Als extra dit jaar voor de kinderen: een echte grote racebaan, oud Hollandse spellen, bromtollen, bouwkisten en zelfs een poppenkast ontbreekt niet.

Speelgoedmuseum

Ook tot en met 1 september hebben we een uniek “Speelgoedmuseum”.

Oud speelgoed van na de oorlog is tentoongesteld. Deze unieke eenmalige tentoonstelling is samengesteld uit topstukken van de collectie van Jose Feitsma uit Scharnegoutum.

Foto’s Janna Blom