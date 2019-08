Muziek, verhalen en gedichten in de Ontmoetingstuin Noorderhoek

Sneek- Op zondagmiddag 25 augustus vindt er in de Ontmoetingstuin in de Noorderhoek in Sneek een bijzonder evenement plaats. In samenwerking met het wijkplatform Noorderhoek organiseert stichting FryX een gevarieerde middag met muziek, dichters en verhalenvertellers. Het evenement duurt van drie tot vijf uur en is gratis toegankelijk.

De Stichting FryX stelt zich ten doel om mensen met elkaar in contact te brengen door het organiseren van laagdrempelige culturele evenementen. Een toepasselijkere en mooiere locatie dan de Ontmoetingstuin in de Noorderhoek is nauwelijks denkbaar.

Tijdens de middag ligt de nadruk op dichters en verhalenvertellers uit Sneek, sommigen zelfs woonachtig in de Noorderhoek. Op het programma staan bijdragen van Sonja Fijlstra, Thea de Jong, Heleen Wagemans, Happy van der Heide, Riek Landman, Corry Nieman, Annette Westerbeek, Ridzert Postma, Hillie van Brug en Marten Visser. Muziek is er van de Hillbilly-, bluegrass-, blues- en folkformatie The Barnfinds. De presentatie is in handen van Amieke de Rapper.