Blauwhuis-Donderdag 15 augustus organiseren Willem Bruno van Albada en Henk van Manen (Teigetje en Woelrat) met een ‘Kleine Plechtigheid’ het leven en werk van Gerard Kornelis van het Reve. Traditioneel tijdens het feest van Maria Tenhemelopneming in Greonterp en Blauwhuis.

Om 16.00 uur is er bloemlegging bij het Maria altaar in de Sint-Vituskerk te Blauwhuis. Hierna worden enkele van Reve’s gedichten voorgedragen. Rond 17.00 uur schenken Teigetje en Woelrat rode wijn – ‘Gods eigen bloed’ – op het kleine kerkhof met klokkentoren te Greonterp, bij Huize Het Gras. Dan luidt de oude klok (anno 1465), het teken dat brieven en prozafragmenten voorgelezen worden die Gerard schreef in Huize Het Gras.

Om 19.30 uur draagt pastoor Peter van der Weide de Heilige mis op in de Sint Vituskerk te Blauwhuis. De lezingen worden voorgedragen door Tijger en Woelrat.

Tot slot is er een feestelijke afsluiting in café de Freonskip te Blauwhuis.