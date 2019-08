‘Schemer Expeditie Nachtdieren’ Staatsbosbeheer

Oudemirdum – Ben jij benieuwd welke nachtdieren tevoorschijn komen als het donker wordt? Kom dan op donderdagavond 15 augustus 2019 om 20:30 uur naar de Schemer Expeditie Nachtdieren bij de Natuurschuur in Oudemirdum. Staatsbosbeheer neemt je dan mee in de wondere wereld van de nachtdieren.

Ontdek wat er zich ’s nachts in het bos afspeelt… Onder het genot van een drankje laten we jullie kennismaken met de verschillende nachtdieren die hier voorkomen. Daarna mogen jullie een braakbal uitpluizen om te onderzoeken welke verschillende soorten muizen een uil allemaal op kan. We kijken ook of we deze beestjes bij de Natuurschuur tegenkomen… Rond zonsondergang komen de vleermuizen tevoorschijn. Ze suizen als luchtacrobaten tussen de bomen door, op zoek naar muggen en motjes. Met een speciale batdetector gaan we naar ze op zoek…

Wil je deze avond meebeleven? Geef je dan op bij Mar en Klif via 0514-571777 of bij de balie van het VVV aan De brink 4 in Oudemirdum. De kosten zijn € 5,= per deelnemer. De expeditie begint vanuit de Natuurschuur van Staatsbosbeheer, Houtwal 2 in Oudemirdum.