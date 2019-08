Optredens Snitser Skotsploech tijdens Boerenmarkt Woudsend

Woudsend- Op donderdag 8 augustus zal de Snitser Skotsploech aanwezig zijn tijdens de Boerenmarkt in Woudsend.

Deze dansgroep bestaat uit dames en heren gekleed in Friese kledij uit ca. 1850. De prachtige kostuums droeg men destijds op het Friese platteland op zon- en feestdagen. De Snitser Skotsploech zal ‘s middags tussen 13.30 en 16.00 uur enkele dans-optredens op muziek verzorgen. Tussen de optredens door zal er uitleg worden gegeven over de kostuums en de verschillende dansen. Ook op 29 augustus, de laatste Boerenmarkt van dit seizoen, komt de Snitser Skotsploech naar Woudsend.

De hele maand augustus organiseert Woudsend elke donderdag een Boerenmarkt van 11.00 tot 17.00 uur. Een gezellige markt met verkoop van diverse verse streekproducten, zoals vlees, kaas, groente, fruit, brood, honing, vis, jam, boerenijs, vachten, bloemen en planten. Naast streekproducten zijn er ook kramen met andere verrassende artikelen, zoals cadeauartikelen, houten producten, mozaïek, aardewerk en kite-surfartikelen. Elke donderdag zullen 25 standhouders aanwezig zijn op deze gezellige markt.

Gedurende de markten zijn er verschillende (kinder)activiteiten, een gratis vaartochtje en kunt u een wandeling maken door de smalle straatjes en unieke steegjes van het dorp Woudsend.

De bijgaande foto’s zijn genomen tijdens de Boerenmarkt op donderdag 18 juli 2019.