‘Moeder en dochter special: Workshop parfum maken van verse bloemen en geurige kruiden’

Oudemirdum – Vind jij sommige bloemen en kruiden ook zo heerlijk ruiken? En… lijkt het je leuk om zelf parfum te maken? Doe dan mee met de workshop parfum maken van Bezoekerscentrum Mar en Klif en Eyra’s Kruidentuin op woensdagmiddag 14 augustus. In de filmzaal van Mar en Klif liggen allerlei heerlijk geurende kruiden en bloemen klaar uit de rijk begroeide bermen en het bos. Natuurlijk mag je zelf ook bloemen meenemen. Daar gaan we in de filmzaal van Mar en Klif zelf een parfum van maken. In een mooi flesje mengen we olie, vitamine E of etherische olie met de vers geplukte bloemen en kruiden en maken zo onze eigen parfum.

De middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Tussendoor krijg je een glas limonade en wat lekkers. Wil je meedoen? Geef je dan snel op via www.marenklif.nl. De middag is bedoeld voor kinderen en moeders in de leeftijd van 8-88 jaar. Natuurlijk mag je ook met je vriendin, buurvrouw, tante of beppe komen en zijn jongens ook welkom! Doe mee en maak je eigen (h)eerlijke parfum! De kosten zijn € 12,50 p.p.

Foto: Elly van der Wal