Activiteitenmiddagen bij Staatsbosbeheer in eendenkooi Goëngamieden

Offingawier – Eendenkooien zijn verborgen plekjes in de natuur. Ben jij nog nooit in een eendenkooi geweest en nieuwsgierig? Kom dan op dinsdagmiddag 13 of 20 augustus 2019 tussen 13:30 en 15:30 uur naar de eendenkooi Goëngamieden in Offingawier. Ontdek samen met Staatsbosbeheer de geheimen van de eendenkooi!

Op deze middagen zijn er vele activiteiten te doen. Je kunt je opgeven voor:

een rondleiding door de eendenkooi om 13:30 of 14:30 uur

familierebusspeurtocht door de eendenkooi met onder andere waterdiertjesonderzoek (doorlopend)

bijenhotel en zaadbommetje maken (doorlopend)

Ook is er op deze middagen een prijsvraag: Wie herkent de meeste eendensoorten?

Wil je een van deze middagen meebeleven? Geef je dan op bij boswachter Marjon via m.kommer@staatsbosbeheer.nl of 06-20655675. De kosten zijn € 2,50 per deelnemer, inclusief drinken en lekkers. De eendenkooi Goëngamieden ligt aan de Koaiwei 3a te Offingawier.