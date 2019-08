Beach Club Sneek op de Kleine Kerkstraat tijdens de Sneekweek

Sneek – In de Sneekweek is de Kleine Kerkstraat the place to beach! Van vrijdag 2 augustus tot en met zaterdag 10 augustus wordt het voormalig Neighboursplein omgetoverd tot Beach Club Sneek. Negen avonden lang is dit de plek die in het teken staat van zomerse sferen, strandballen, parasols, beachflags, bloemen en planten. Onder het genot van een drankje, dansend op zwoele soul, disco, funk, reggae & wereldmuziek, waan jij je helemaal vrij aan de dagelijkse hectiek. Voeg hier nog een vleugje zomerse house aan toe en je hebt alle ingrediënten voor het ultieme beach gevoel.

Beach Club Sneek wordt georganiseerd door Jeroen Broeders van Club 1841 en Eldad Lasker van Markt23. De twee horecaondernemers waren toe aan iets anders. “Na drie jaar wilden wij wel weer eens wat nieuws. Herkenbare, maar vooral dansbare muziek die voor meerdere doelgroepen aantrekkelijk is en waar je zowel met je vrienden als ouders op kan dansen.”

Het idee was in eerste instantie een mix van dj’s en livemuziek. Toch hebben Jeroen en Eldad uiteindelijk gekozen voor dj’s. “Onze generatie is opgegroeid met elektronische muziek. De nadruk zal dan ook liggen op house, maar een goede plaat is een goede plaat en er zullen zeker klassiekers van ABBA en Earth Wind and Fire voorbij komen. De huidige generatie groeit ook op met elektronische muziek, weliswaar in een ander jasje, maar we zien steeds vaker dat juist jongeren de muziek van vroeger waarderen. Er is een groeiende vraag naar een alternatieve muziekstijl.”

Genoeg redenen om een breed muzikaal speelveld samen te stellen. Zowel lokale en internationale dj’s zorgen voor een unieke muzikale omlijsting van Beach Club Sneek. Of het nu gaat om classic house, obscure disco, Afrikaanse funk, soulful techno of elk ander genre van over de wereld: zij spelen het! De line-up is dan ook veelbelovend. Zeggen de namen Detroit Swindle en Pablo Discobar Soundsytem al niet genoeg?