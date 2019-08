Kunst tegen leegstand in IJlst

IJlst- “Het is zonde dat er panden in onze mooie stad leegstaan en dat er niets mee wordt gedaan totdat ze verkocht zijn. Tegenwoordig worden er veel pop-upstores, tijdelijke winkels, geplaatst in dat soort panden maar in IJlst is er een ‘kunst-etalage’ geplaatst waar lokale kunstenaars een podium krijgen”, zegt Gunar Boon uit IJlst.



“Er is in IJlst niet een podium voor kunstenaars en dit is jammer want we hebben een grote en bloeiende kunstenaarsgemeenschap” vertelt initiatiefnemer Gunar Boon. En het mes snijdt aan meerdere kanten. Kunstenaars krijgen een podium, het pand blijft onderhouden en netjes en het pand wordt onder de aandacht gebracht bij potentiële kopers.



“De eigenaar en de gemeente waren beiden erg enthousiast en het is mooi om te zien dat je met z’n allen zoiets moois kunt bereiken. Hoelang de expositie te zien is wordt bepaald door wanneer het pand wordt verkocht, maar de bedoeling is dat we dan naar het eerstvolgende pand gaan dat te koop komt te staan. Een soort rondreizende expositie.”

De eerste kunstenaars zijn benaderd door Gunar. “Het wordt een mooie combinatie van schilderijen, grafiek en keramiek en gedichten”. Het zou leuk zijn als meer kunstenaars, op welk vlak dan ook, zich melden. Zowel kunstenaars als mensen die van plan zijn om hun pand te gaan verkopen kunnen contact opnemen met Gunar via 06-40884887 of gunarboon@gmail.com