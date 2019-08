Gerben Rypma schilderijen gezocht

Blauwhuis- De Gerben Rypma Stifting van Blauwhuis roept eigenaren van schilderijen – of ander werk – op, zich nu al aan te melden voor de Toochdagen van 12 en 13 oktober 2019.

Tijdens de Toochdagen, in café De Freonskip van Blauwhuis, worden Gerben Rypma schilderijen door het bestuur geregistreerd en door een deskundige beoordeeld en getaxeerd. Er is ook gratis advies over restauratie of het laten schoonmaken van de schilderijen.

Met eerdere edities in 2004 en 2007 meldden zich 300 eigenaren met maar liefst 416 schilderijen. Deze oogst vormde de basis voor het boek ‘De keunstner fan it dûbele krús’.

Gerben Rypma (1878-1963) is bekend geworden door zijn typische Friese landschappen, maar hij was vooral de schilder van dieren, en in het bijzonder van koeien.

Bestuurslid Hille Faber: “Rypma wie tige produktyf, we ferwachtsje dat der mei de Toochdagen yn oktober noch in protte ûnbekend wurk los komt. Sokke dagen leverje ús in skat oan ynformaasje en kontakten op”.

Reden voor het bestuur om nog éénmaal eigenaren van schilderijen op te roepen zich aan te melden voor de Toochdagen.

Voor contact zie gerbenrypma.nl. Actueel nieuws staat steeds op Facebook @gerbenrypma. Eind september wordt het uitgebreide programma van de Toochdagen gepubliceerd.