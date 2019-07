Zing mee in Grootkoor Friesland

Sneek- Samen zingen doet iets met je, ontspant en geeft energie. Zing mee in het nieuwe kerstproject van Grootkoor Friesland! In de maand september starten de koorrepetities van Grootkoor Friesland. Een bijzonder koorproject met als afsluiting een kerstconcert op 14 december in Schouwburg De Lawei. Solistische medewerking zal verleend worden door zangeres MARIA FISIELIER. Verder is Brassband de Wâldsang dit jaar weer van de partij.

Grootkoor Friesland is één van de vele Grootkoren in Nederland en worden georganiseerd door Grootkoor Projecten. Er zal de komende maanden vijf keer worden gerepeteerd o.l.v. de dirigenten Etty van der Mei en Nan van Groeningen. Zij dirigeren al vele jaren de Grootkoren en op projectbasis zingen in een koor is nog steeds een geweldig succes. Inmiddels zijn de Grootkoren een begrip in Nederland. Ze groeien nog altijd door. Het koor is bestemd voor dames en heren die graag zingen in de leeftijd vanaf 18 jaar en ouder. De koorrepetities zullen plaatsvinden op zaterdagochtend 21 september, 12 oktober, 9 en 23 november en 7 december en worden gehouden in de Zuiderkerk, Drift 46 in Drachten, van 09.30 uur tot 12.30 uur. Het repertoire zal bestaan uit Christmas Carols en bekende koorwerken. Tijdens de eerste koorrepetitie ontvangen deelnemers de koormuziek & studie-CD, zodat ook thuis gestudeerd kan worden.

Maria Fiselier

De 30-jarige mezzosopraan Maria Fiselier is één van Nederlands grootste opkomende opera zangeressen. Met het tv-programma ‘Beste Zangers 2018’ is ze bekend geworden bij een breed publiek. Maria studeerde af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en won in 2011 de publieksprijs van het Grachtenfestival Conservatorium Concours. Momenteel is Maria verbonden aan de Opera in Berlijn en heeft al vele operarollen op haar naam staan. Maria Fiselier zingt samen met het Grootkoor prachtige kerstliederen en het licht muziekgenre. Het concert zal plaatsvinden op 14 december in Drachten. Dit bijzondere koorproject geeft zanglustigen de kans om op te treden in De Lawei

Met Maria Fiselier, iedere enthousiaste zanger of zangeres kan zich inschrijven. Voor meer informatie over het Grootkoor en inschrijving, kunt u terecht op www.grootkoor.nl en www.grootkoor.tv of mail naar zing@grootkoor.nl.