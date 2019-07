Programma Nachtkijkers Filmfestival Heeg bekend

Heeg- Over minder dan een maand vindt in Heeg de tweede editie van het unieke Nachtkijkers Filmfestival plaats. Van 23-25 augustus wordt de Watersportcamping in Heeg omgetoverd tot een openluchtbioscoop met maar liefst twee hoogwaardige filmschermen. Het hele weekend kunnen filmliefhebbers bij Nachtkijkers ontspannen en genieten van een mix aan documentaires, fictiefilms en een relaxed dagprogramma.

Filmprogramma

Met films als Aanmodderfakker, Free Solo, Perks of Being a Wallflower, Turist en Baby Driver staat het hele weekend in het teken van ‘no pressure’. Daarnaast vertoont het festival in samenwerking met het Noordelijk Filmfestival Heavy Trip (de publiekswinnaar van 2018) en Mating, die tijdens Nachtkijkers de Nederlandse premiere meemaakt. Op de vrijdagavond vertoont het Leeuwarder B-film platform Cinematig de thriller The Editor, die ze van een komische inleiding zullen voorzien.

Dagprogramma

Waar bezoekers ‘s avonds van een volledig filmprogramma genieten, valt er ook overdag voldoende te beleven. Zo zijn er muziekoptredens i.s.m. Poppodium Asteriks en kunnen bezoekers hun filmkennis testen tijdens een filmquiz. Daarnaast zijn er yogasessies, bootjes en een strandje aanwezig. Nachtkijkers is de ideale manier om nog even te detoxen van werk en optimaal gebruik te maken van de laatste zomervakantiedagen.

Tickets

De kaartverkoop gaat via www.nachtkijkersfilmfestival.nl. Er zijn weekendtickets inclusief camping (€72,50) en nachttickets voor 1 dag en nacht (€35,-). Er zijn ook chalets te huur en je kunt ook met je eigen boot aanmeren. Bovendien zijn er aan de deur losse avondtickets te koop, voor wie alleen een avondje film wil komen kijken.

Foto: Rowan Olierook