Gaasterlandse Natuurweek: Herfstvakantie vol vertier in de natuur

Oudemirdum – Ruim dertig jaar geleden sloegen de verschillende natuurbeschermingsorganisaties in Gaasterland de handen in één: de natuur moest gevierd worden met de bewoners en bezoekers van onze prachtige streek! Inmiddels is de Gaasterlandse Natuurweek uitgegroeid tot een begrip en een evenement dat van heinde en verre mensen trekt: een herfstvakantie vol activiteiten in het teken van natuur, plezier en duurzaam beleven voor jong en oud.

De Natuurweek start traditiegetrouw met de Groene Markt in festivalsfeer op zondag 20 oktober in het sfeervolle Rijsterbos. Naar hartenlust duurzaam shoppen, inspiratie om duurzaam en gezond te leven, proeven van (h)eerlijke hapjes en live muziek in de prachtige ambiance van het bos. Er is een groot aantal standhouders vertegenwoordigd met de leukste en lekkerste duurzame, biologische, streek- en fair-trade producten en voor de kleintjes is er een Kinderdorp vol sportieve en creatieve activiteiten. Boomklimmen bijvoorbeeld, blote voetenpad, boogschieten, knutselen, broodjes bakken, enz.

Ook de rest van de week staat vol vertier in de natuur. Een greep uit de activiteiten voor volwassenen: Excursies van It Fryske Gea in het Rijsterbos en Natuurmonumenten in het Lycklamabos, een Paddenstoelenexcursie met kenner Gosse Haga, Fotografieworkshops door IVN Súdwesthoeke, interessante lezingen over het thema Kringloop en natuurlijk onze vaste afsluiter: De Nacht van de Nachtwandeling vol poëzie, verhalen, muziek en korte acts door het magische, donkere Rijsterbos.

Activiteiten voor jongeren

De IVN jongerenafdeling het Woesteland nodigt jongeren uit om de handen uit de mouwen te steken en te helpen met het opruimen van zwerfafval bij de Mokkebank met It Fryske Gea, en de boswachters van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten te helpen met natuuronderhoud in de Gaasterlandse bossen. Daarnaast wordt er voor de jeugd door het IVN Súdwesthoeke een Natuurfotografieworkshop georganiseerd én door Staatsbosbeheer i.s.m. Altijd Buiten een Dropping vol avontuurlijke opdrachten door de donkere bossen van Gaasterland.

Activiteiten voor kinderen

Ook voor kinderen hebben we weer een programma vol leuke activiteiten! Zo kunnen ze met het IVN de kindermiddag ‘Kringloop’ in het bos beleven of komen genieten van Kindertheater Jinky’s Mikmak in de kapschuur in het Rijsterbos. Aldert, de boswachter van It Fryske Gea, neemt de kinderen mee op ontdekkingsreis naar het leven op en onder de waterspiegel tijdens ‘Expeditie Waterbeestjes’ en Natuurmonumenten organiseert de ING OERRR Wilde Buiten Dag waarin de boswachter skills worden getest. Staatsbosbeheer organiseert een gezellige én educatieve kinderspeldag over kriebelbeestjes, met knutsel en voor de wat oudere kinderen het spel Levend Dieren Stratego met hutten bouwen in het bos. Op vrijdagavond is Bezoekerscentrum Mar en Klif speciaal voor kinderen geopend in het kader van de Coole Kids Nacht met allerlei leuke activiteiten!

Voor actievelingen, jong en oud, staat er op dinsdag 22 oktober een stoer challenge parcours met highlandgames-elementen opgesteld tijdens de stoere Outdoor Dag met boogschieten o.l.v. Staatsbosbeheer en Altijd Buiten. Kortom een week vol avontuurlijke en educatieve activiteiten in en over de natuur!

De Gaasterlandse Natuurweek is een week vol leuke, groene, sportieve, creatieve en duurzame activiteiten, georganiseerd door een unieke samenwerking van de verschillende natuur gerelateerde organisaties in de regio: Bezoekerscentrum Mar en Klif, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Stichting Gaasterlân Natuerlân en IVN Súdwesthoeke. De Gaasterlandse Natuurweek is tevens de Duurzaamheidsweek van de gemeente De Fryske Marren en wordt dan ook mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de gemeente DFM.

Het gehele programma van de Gaasterlandse Natuurweek, compleet met aanvullende informatie zoals locaties, aanvangstijden en opgavemogelijkheden, is te vinden op www.gaasterlandsenatuurweek.nl.