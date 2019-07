Sfeervolle Groene Markt – Hét festival voor het hele gezin in het Rijsterbos

Oudemirdum – Naar hartenlust duurzaam en fair trade shoppen? Inspiratie om biologisch te tuinieren, duurzamer en gezond te wonen en te leven? Proeven van (h)eerlijke hapjes? Of gewoon zin in een beregezellig festival? Kom dan op zondag 20 oktober van 11.00 tot 16.00 uur naar de sfeervolle Groene Markt in het Rijsterbos.

In de hoofdlaan van het bos staan allerlei gezellige en informatieve kraampjes en tenten opgesteld. Kom genieten van heerlijke biologische en fair-trade producten van een keur aan ambachtelijke bedrijven uit de omgeving. Proef biologische chocolade en taart, honing, geitenkaasjes, smoothies, soepen, thee en kruiden. In het kader van ‘Meer voor Mannen’ zal er ook voor de grote én kleine man van alles te doen en te zien zijn! Stoere activiteiten zoals boogschieten en boomklimmen, een trekzaagwedstrijd, zaagdemonstraties, maar ook stands met buitenkookproducten, échte hamburgers een visroker en heerlijke biersoorten!

Er zijn kramen met veldboeketten, bollen en zaden, tips over moestuinieren, accessoires voor huis en tuin, de leukste cadeaus, sieraden, gerecyclede en drijfhoutkunst, kleding, natuurlijke zeep, kaarsen, schoonmaak- en schoonheidsproducten, enz.

Even bijkomen van alle indrukken? Dat kan op het ‘Foodplein’ met terras en een aantal foodtrucks om bij te watertanden! Biologische soepen en glühwein bij de tent van Hotel Jans, stands met exotische hapjes, de Tostikip, Italiaanse broden en olijven, patisserie, fair-trade koffie, enz. Neem met wat lekkers plaats op één van de strobalen bij het kampvuur en geniet van de live muziek.

Voor de kinderen is er volop vertier in het Kinderdorp! Boomklimmen en boogschieten bijvoorbeeld! Pompoen snijden, glibberen over het Oerrr blote voetenpad, een insectenhotel knutselen, poffertjes eten, broodjes bakken boven een kampvuur, schommelen tot je tenen de takken raken in de Big Swing en nog veel meer! ‘Hoe krijg je de kinderen ooit weer mee naar huis’?

Week van de duurzaamheid

Net als voorgaande jaren is de Gaasterlandse Natuurweek, dankzij financiële steun van de gemeente De Fryske Marren, ook weer de week van de duurzaamheid. De Groene markt is dan ook dé gelegenheid om je op de hoogte te stellen van de mogelijkheden om milieubewuster te leven … en om geld te besparen.

De Natuurbeschermingsorganisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea laten er zien wat ze doen om de natuur in de regio in stand te houden en duurzaam te beheren en ook Bezoekerscentrum Mar en Klif, Stichting Gaasterlân Natuerlân en het IVN Súdwesthoeke presenteren zich hier.

De Groene Markt is genieten van leuke en informatieve activiteiten, een gezellige sfeer, live muziek en lekker eten in de prachtige ambiance van het Rijsterbos! De toegang is gratis, evenals deelname aan een groot aantal van de kinderactiviteiten.

De Gaasterlandse Natuurweek

De Gaasterlandse Natuurweek is een week vol met leuke, groene, sportieve, creatieve en duurzame activiteiten, georganiseerd door een unieke samenwerking van de verschillende natuur gerelateerde organisaties in de regio: Bezoekerscentrum Mar en Klif, It Fryske Gea, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Gaasterlân Natuerlân en IVN Súdwesthoeke. Het gehele programma van de Natuurweek is te vinden op www.gaasterlandsenatuurweek.nl.