Kick-off Houtstek haalt Woodstock mentaliteit naar Fryslân

Easterein-Burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide organiseert volgend jaar het festival Houtstek in de Greidhoeke. Onder het motto ‘make lân, not war and leave a trace of flower power’ willen de initiatiefnemers mensen samenbrengen die zich hard maken voor de biodiversiteit en het welzijn van onze planeet. Vanuit diezelfde visie organiseren zij op 17 augustus aanstaande alvast een voorproefje: een kick-off in Bergsma, Easterein.

Protestliedjes en bloemenparfums

Tijdens de kick-off staan biodiversiteit en het welzijn van onze planeet centraal. Er is een optreden van de Friese band WIEBE, samen met gastartiesten als Dina, Piter Wilkens en Dilana. Naast eigen werk zullen zij protestliedjes voordragen. Bezoekers kunnen tijdens de kick-off ook kennismaken met het project Farm Flower Fragrances van kunstenaar Claudy Jongstra. Farm Flower Fragrances is een volledig biologisch parfum op vaste basis van bijenwas. Jongstra creëert de omvangrijke kunstwerken in haar Friese studio en boerderij, waar de principes van duurzaamheid, biodiversiteit, inclusiviteit, samenwerking, onderzoek en kennisoverdracht de leidraad vormen.

Het programma van de kick-off wordt in de komende drie weken verder aangevuld.

Vijftig jaar na Woodstock is positief activisme weer nodig

“Op 17 augustus is het exact vijftig jaar geleden dat duizenden hippies samenkwamen op een weiland in Bethel in de Verenigde Staten voor een geweldloze samenkomst in de vorm van het festival Woodstock”, aldus artistiek leider en initiatiefnemer Marcia de Graaff, die hier veel inspiratie uit haalde. Met Houtstek hoopt zij eenzelfde gevoel van saamhorigheid en positief activisme teweeg te brengen. “Omdat dit vijftig jaar na Woodstock weer, of misschien nog steeds, nodig is.”

Die noodzaak werd volgens Marcia nog duidelijker na publicatie van het rapport van IPBES van de VN op 6 mei, waarin door honderdvijftig wetenschappers uit vijftig landen bekend werd gemaakt dat een miljoen dier- en plantsoorten wereldwijd met uitsterven zijn bedreigd. “Op Houtstek brengen we mensen samen met één gemeenschappelijk doel. We hopen dat ze met elkaar in gesprek gaan over hun zorgen over biodiversiteit en een steentje bijdragen aan een diverser landschap en een betere wereld.” Uiteindelijk streeft Kening fan ‘e Greide ernaar om in samenwerking met de lokale gemeenschap meer biodiversiteit achter te laten dan er al was, op de plekken waar zij hun evenementen organiseren.

De kick-off van Houtstek vindt plaats in Bergsma, Easterein op 17 augustus 2019 vanaf 20.30 uur.

Kijk voor meer informatie, programma en tickets op www.houtstek.frl