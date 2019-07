Kornwerderzand- It Fryske Gea organiseert op zaterdag 3 augustus van 10.00 tot 12.00 uur een unieke zeilexcursie over het IJsselmeer. Aanmelden kan uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/zeilexcursie-3aug of 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea € 25,- (t/m 12 jaar € 20,-) en niet-leden betalen € 30,- (t/m 12 jaar € 25,-).

Het IJsselmeer is een bijzonder natuurgebied. Vroeger, in de tijd van de Zuiderzee, was het water hier zout en bloeiden de omliggende vissersdorpjes door de rijke visvangst. Tijdens de vaartocht vertelt de deskundige natuurgids over het ontstaan van het IJsselmeer en de problemen die ontstonden door de aanleg van de Afsluitdijk. De harde scheiding bleek een barrière voor trekvissen. Hierdoor konden de vissen niet meer tussen het zoete binnendijkse en het zoute buitendijkse Waddenzeewater trekken. Terwijl trekvissen juist zoet én zout water nodig hebben om op te groeien of zich voort te planten.

Samen met de ervaren bemanning neemt onze gids je mee op een mooie vaartocht over het IJsselmeer. Onderweg krijg je alles te horen over de natuur van het IJsselmeer, de Vismigratierivier en Werelderfgoed Waddenzee. Deze excursie wordt aangeboden met de Blazer TX33, een oud historisch zeilschip uit 1918.

Let op: het toilet aan boord is zeer eenvoudig. Wij adviseren om voorafgaand aan de excursie gebruik te maken van het toilet in het Afsluitdijk Wadden Center.

Agenda:

Excursie: zeilen met historisch schip over IJsselmeer

Datum: zaterdag 3 augustus van 10.00 – 12.00 uur

Locatie: Kornwerderzand (beginpunt wordt bekend gemaakt na aanmelding)

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de leden pas € 25,- (t/m 12 jaar

€ 20,-) en niet-leden betalen € 30,- (t/m 12 jaar € 25,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/zeilexcursie-3aug of 0511 – 53 96 18

