Spaanse toestanden in Sneek en Makkum

Sneek/Makkum- Met de tropische temperaturen worden mensen ondanks de hitte inventief om op een gemakkelijke manier de hitte te bestrijden. In de Marktstraat was het gisteravond goed toeven met de voeten in het water. Bij restaurant Markt 23 waren er voor de liefhebbers een aantal mobiel badjes geplaatst om de voeten in ieder geval te koelen. Het leverde een uniek plaatje op!

Costa del Makkum

Wie nog meer verkoeling zocht, had er wel een ritje voor over om naar de kust te rijden. De aanblik van het strand bij Makkum had alles weg van een Zuid-Europese locatie! Met wind van zee was het aan de Friese kust tot gisteravond laat uitstekend vol te houden.

Bovenste foto van Tjalling Tjalsma, het kiekje in Makkum werd geschoten door Peter de Vries.