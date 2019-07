Zaterdag 12 oktober: nachtkuier Wâldsein

Woudsend- Op zaterdag 12 oktober wordt in Woudsend de eerste nachtkuier georganiseerd. Een unieke herfstavondwandeling door Woudsend en omstreken.

Woudsend is van zichzelf een prachtig dorp om in te wandelen met zijn karakteristieke stegen, waterkanten en oude gevels. Ook buiten Woudsend is het prachtig. Natuur, landbouw en water zijn hier rijk vertegenwoordigd.

De nachtkuier Wâldsein wordt georganiseerd door vijf enthousiaste Woudsenders die Woudsend op een unieke én sportieve manier anders willen laten zien. De initiatiefnemers willen met deze kuier een unieke wandeling aanbieden. Een route waar je normaal niet komt. Over het water, door het land en zelfs door een uniek gebouw. Woudsend op z’n mooist!

Tijdens deze nachtwandeling, waarbij je kunt kiezen tussen afstanden van 5, 10 of 20 kilometer, kom je langs de meest bijzondere en unieke plekken van het dorp.

De 10 en 20 kilometer tochten kosten €12,50, hiervoor krijg je onderweg versnaperingen en de nodige verzorging. Op verschillende plekken tijdens de route is er livemuziek. Aanmelden voor deze afstanden kan via de website www.nachtkuierwaldsein.nl

Speciaal voor basisschoolkinderen is er een tocht van 5 kilometer. Andere geïnteresseerden kunnen zich hier ook voor aanmelden, dit kost € 2,50 en de inschrijving hiervan is een halfuur voor aanvang van de tocht.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.nachtkuierwaldsein.nl