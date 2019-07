Fryslân krijgt opnieuw de hoogste score in de Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s

Sneek-Fryslân blijft de beste fietsprovincie van Nederland in de Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s 2019 van het Landelijk Fietsplatform. Fryslân heeft de maximale score van 5 sterren toegekend gekregen voor de kwaliteit van onderhoud aan het fietsknooppuntnetwerk en de randvoorwaarden die het netwerk aantrekkelijk maken. Met 97% van het totaal aantal punten, scoort Fryslân het hoogst van alle provincies. Ook in 2015 en 2017 werd het Friese fietsnetwerk al als beste beoordeeld.

Recreatieschap Marrekrite

Recreatieschap Marrekrite voert, namens de Friese gemeenten, het beheer en onderhoud van het fietsknooppuntnetwerk uit.

Afgelopen jaar heeft Marrekrite het fietsnetwerk compleet vernieuwd. Alle routeborden en infopanelen zijn vernieuwd en er zijn zo’n honderd nieuwe trajecten aan het netwerk toegevoegd. Zo heeft het netwerk in de hele provincie dezelfde uitstraling en is de kwaliteit de komende jaren gewaarborgd.

Opzet van de monitor

De Kwaliteitsmonitor wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Het is een initiatief van het Fietsplatform, het onafhankelijke landelijke kennis- en coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen. Het landelijk vergelijkend onderzoek prikkelt regio’s om het recreatieve fietsen in Nederland op een hoog niveau te houden en/of naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen.

Getoetst wordt op twee hoofdaspecten: ‘kwaliteit van het routenetwerk (knooppunt- en LF-routes)’ en ‘kwaliteit van de randvoorwaarden’. De kwaliteit van het routenetwerk is beoordeeld op uitvoering en op beheer en onderhoud. De kwaliteit van de randvoorwaarden is beoordeeld op aantrekkelijkheid van de omgeving, voorzieningen langs de routes, provinciale betrokkenheid, toegankelijkheid van de route-informatie en het algemene oordeel van de consument. De gegevens hebben grotendeels betrekking op 2018.

Nieuw sterrensysteem

Een aantal veranderingen is doorgevoerd in de monitor, waaronder de beoordeling in sterren. Door te werken met halve sterren wordt er meer onderscheid zichtbaar in de kwaliteit tussen de diverse regio’s. Daarnaast ligt er meer nadruk op beïnvloedbare aspecten en minder op subjectieve criteria als het landschap. Ook de vindbaarheid voor de fietsers van routeinformatie heeft een plek gekregen in het onderzoek.

Regio’s kunnen 1 tot 5 sterren verdienen. Twee provincies scoren de maximale 5 sterren: Fryslân en Zeeland. Vijf provincies scoren 4 ½ ster: Drenthe, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Groningen krijgt 4 sterren. Flevoland krijgt 3 ½ ster. Noord-Holland krijgt 3 en Zuid-Holland krijgt 2 ½ ster. Overijssel heeft niet meegewerkt aan het onderzoek. Provincies hebben er baat bij dat ook andere provincies hoog scoren: de fietser kijkt niet naar provinciegrenzen.