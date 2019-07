Friese Scheurkalender goed op dreef

Sneek- Nog 3 weken tijd om een foto in te sturen! Wat beweegt jou? Wat vind je mooi en raakt je? Met die vraag proberen de initiatiefnemers achter de Fryske Scheurkalender zoveel mogelijk friezen te inspireren een persoonlijke foto in te sturen voor de scheurkalender 2020.

Het initiatief van de scheurkalender, waarin de bewoners van de provincie de provincie door hun ogen laten zien, komt oorspronkelijk uit Groningen. Daar wordt eenzelfde soort kalender al voor het 5e achtereenvolgende jaar uitgegeven. En ook Drenthe heeft inmiddels een eigen kalender.

Het idee

Het idee achter de scheurkalender is simpel; Iedereen die zich aangesproken voelt, kan meedoen. Inzendingen mogen van alles zijn; tekeningen, gedichten, natuur, gebouwen etc etc. Alles kan en mag, zolang het maar antwoord geeft op de vraag; ’wat beweegt jou in Friesland?’ En, de inzending dient via de website www.fryskescheurkalender.nl ingestuurd -geupload- te worden.

15 augustus

Uit alle inzendingen worden door een jury 320 foto’s voor de scheurkalender geselecteerd. Inzendingen worden beoordeeld op originaliteit, diversiteit en technische kwaliteit. Je hoeft zeker geen vakfotograaf te zijn, maar een foto moet wel goed te zien zijn.

Inzenden kan tot 15 augustus. Half oktober wordt de kalender op een bijzondere locatie in bijzijn van alle inzenders feestelijk gepresenteerd. Een feestelijk en spannend moment! Omdat inzenders pas dan te zien krijgen of hun inzending ook echt in de kalender staat. Alle inzenders krijgen tijdens deze presentatie van de organisatie een gratis kalender. Voor meer informatie zie www.fryskescheurkalender.nl