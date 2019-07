De steiger bij Paviljoen Sneekermeer door de ogen van schilder Geert Bok

Sneek- Geert Bok (Offingawier 1900 – Sneek 1998) was een zeer verdienstelijk aquarellist. In zijn vrije tijd schilderde hij menig tafereel uit zijn omgeving. Heel vaak legde hij een gezicht op het Sneekermeer vast. In onze collectie bewaren wij een prachtig geschilderd tafereel waarop de steiger bij het Paviljoen Sneekermeer is te zien.

Momenteel wordt er druk gewerkt aan een grootscheepse verbouwing van het Paviljoen. Vele watersporters kijken reikhalzend uit naar het resultaat.

Bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl