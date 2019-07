Ald Fryslân vaart met toeristen

Sneek- Waar is het met de tropische temperaturen beter toeven dan op en langs het water? Schipper en oud- onderwijzer Minze Havinga staat dan ook lachend aan het roer van de Ald-Fryslân. Niet alleen unieke rondvaarten door de Sneker grachten, maar ook op de Houkesloot is het oude beurtschip te bewonderen.

Geschiedenis Ald Fryslân

Rond 1900 lagen de Sneker grachten vol met beurtschepen. Deze schepen zorgden voor het vervoer van goederen tussen dorpen en steden. De Ald Fryslân is een miniatuurvrachtschip met een stijlsteven en heeft een zogenoemde “dubbel geveegde kont”. Dit type heet “luxe motorschip” en is zeldzaam, gezien zijn kleine formaat van 12 x 2.65 x 0.60 meter.

De boot is gebouwd als melk-, groente- en postvervoerder en werd gebruikt om door de kleinste slootjes in de dorpjes en stadjes te komen. Na 1950 verdween het beroep van beurtschipper en verdwenen dus ook de kleine beurtschepen van de Friese wateren.

Ze werden gesloopt en omgebouwd tot woonschepen en pleziervaartuigen. Ook de Ald Fryslân is omgebouwd geweest tot woonscheepje en heeft tientallen jaren in diverse grachten gelegen. In 2013 heeft veilinghuis Ald Fryslân het scheepje gekocht, volledig gerestaureerd en in zijn oude glorie hersteld bij Ten Woude in IJlst.

Foto Henk van der Veer