Lezing bouw jarige schoorsteen Woudagemaal

Lemmer- Woensdag 7 augustus staat helemaal in het teken van de jarige schoorsteen van het UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal. Na een dag vol activiteiten sluiten we deze bijzondere dag af met een lezing over de bouw van de jarige schoorsteen door Pierre Geelen, zoon van de bouwer Sjang Geelen uit Neer. Voor de bouw van de schoorsteen in Lemmer kwam hij een aanneemsom overeen van zeven gulden per m³ voor in totaal 483 m³ metselwerk. Het werd zijn 45ste schoorsteen die hij sedert 1911 zou bouwen.

Nu, een eeuw later, staat de schoorsteen nog steeds kaarsrecht overeind; weliswaar sedert 1955 voorzien van stalen trekbanden over een lengte van ca. 40 meter ter behoud van de stabiliteit. Bovendien vormt de schoorsteen nog steeds een sterk dominerend element van het gemaal en fungeert hij als een duidelijk en “betrouwbaar oriënteringspunt” voor degenen die het IJsselmeer bevaren – niet anders dan het geval was in de beginjaren voor de vroegere Zuiderzeevaarders.

U bent van harte welkom!

Programma 7 augustus:

17.00 uur: welkomstwoord door Hilda Boesjes – Beljon

17.15 uur: toespraak Dhr. Barnard, voorzitter Stichting Fabrieksschoorstenen

17.30 uur: start lezing door Dhr. Geelen

18.30 uur: afsluiten met een hapje en drankje voor alle aanwezigen in de panoramazaal van het bezoekerscentrum.

ivm het beperkt aantal plaatsen in de cinema van het bezoekerscentrum is aanmelden voor de lezing noodzakelijk. Aanmelden kan via info@woudagemaal.nl (graag voor 1 augustus)

VOL = VOL

De kosten voor de lezing, rondleiding gemaal, hapje en drankje zijn € 10,00 per persoon.