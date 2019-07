Eerste dag Ballonfeesten groot succes met bijzondere mijlpaal

Joure- De eerste dag van de 34e Friese Ballonfeesten in Joure is succesvol verlopen.Vijfduizend bezoekers kwamen naar de Nutsbaan voor het jaarlijkse ballonspektakel. Dit jaar is toegang voor het evenement voor het eerst gratis.

’s Middags trok een karavaan van ballonauto’s met crewleden en piloten door Joure. Onder begeleiding van politie vertrok de bonte stoet van de McDonalds, door de winkelstraat naar het evenemententerrein. Honderden mensen zwaaiden en applaudisseerden naar de auto’s.

Bijna alle 35 ballonnen kozen het luchtruim. De piloot van de Babette-ballon had een bijzondere mijlpaal: hij beleefde zijn duizendste vaart! Alleen de Ronald McDonald-ballon bleef aan de grond om het publiek te vermaken. Nadat de ballonnen waren vertrokken, mocht het publiek de baan op om zelf in een ballon te wandelen. Daarnaast waren de modelballonnen te bewonderen.

Morgen staat de kaatswedstrijd op het programma. Om 14.00 beginnen de trainingen met aansluitend de wedstrijd. Daarna komt DJ Sieds en later het dweilorkest.

Foto: Douwe Bijlsma