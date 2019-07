Proast: op 1 jaar Sneker Pypke!

Sneek- De start van het Sneker Pypke op 25 juli 2018 in Sneek kan als voortvarend worden betiteld. Het frisse Blond werd met open armen ontvangen in Sneek en omgeving. Een goed teken en voor de initiatiefnemers het signaal dat er behoefte is aan lekkere lokale speciaalbieren bij zowel de inwoners als de vele toeristen in Sneek en omgeving. Het tweede biertje, een smaakvolle Tripel, volgde daarom al snel in november 2018.

Inmiddels zijn de beide speciaalbieren verkrijgbaar bij 35 horecagelegenheden, speciaalzaken, cadeauwinkels, campings en sportverenigingen in Sneek. Daarnaast wordt het geschonken in Leeuwarden, Scharnegoutum, Broek, Roodhuis, Heeg en Elahuizen en zijn de bieren te bestellen via diverse horecagroothandels in Friesland. Een breed assortiment, waaronder flessen van 33cl en 75cl, voorzien van informatieve etiketten met oog voor detail en uitstraling.

Voor Wiebe Reitsma, Herman Koops en Astrid Koops-Tippersma van het Sneker Pypke wordt het hoog tijd voor een derde speciaalbier: een eigenzinnige Dubbel. Dit donkere en ietwat zoete bier met 6,5% alcohol smaakt extra lekker in het najaar. De officiële introductie voor het grote publiek zal daarom op 28 september as. in Café De Bakkersdochter te Sneek zijn. Uiteraard is iedereen welkom op deze avond vanaf 21.00 uur en is de toegang gratis.

Meer informatie via www.snekerpypke.nl

Foto Henk van der Veer