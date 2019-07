LOCAL VIBES bij Lokaal 55 in de Sneekweek

Sneek- Net als de afgelopen jaren organiseert Lokaal55 weer een heerlijke zondagmiddag in de Sneekweek. Want zondag 4 augustus staat in het teken van live muziek, DJ’s en bites aan de waterkant bij Lokaal 55. Daarmee biedt Lokaal 55 een relaxte middag voor Sneeker gezinnen aan de Houkesloot. Iedereen is welkom om te genieten in de tuin aan het water.

“We merken dat mensen genieten van een sfeervolle middag bij Lokaal 55. In het verleden was er de samenwerking met Jelte en Daniël van Soul Sonic, die de muzikale invulling verzorgden. Nu pakken we het zelf op met onder meer DJ’s Eddy van Netten, The Rooster en Jardinier, de lokale huisband Time Maud en een verrassing. Het programma blijft levendig, feestelijk, relaxed en rustig, nu onder de naam Local Vibes,” aldus Hanneke en Henk Hanenburg van Lokaal 55. De tuin aan de Houkesloot bij Lokaal 55 biedt een unieke locatie voor een gezellig samen zijn met de juiste vibes. Rondom staan foodtrucks en aan de diverse bars zijn ook Sneeker biertjes als het Waterpoartsje en Sneker Pypke verkrijgbaar.

Vanaf 14.00 uur zijn jong en oud welkom om te genieten van hapjes en verkoelende drankjes & cocktails. Local Vibes is net als de afgelopen jaren kindvriendelijk en biedt een heerlijke middag voor het hele gezin. Gezellig bijkletsen met ons kent ons of even dansen, het kan allemaal bij Local Vibes. Een heerlijk rustpunt in de Sneekweek met volop sfeer en fun voor iedereen. Met muziek, Local Vibes en vermaak voor de kinderen, de ideale ingrediënten voor de perfecte lazy sunday. De entree is € 3,50 en voor kinderen is het gratis.

Er is ruimte om de boot aan te leggen, met de fiets te komen, te voet of met de auto. Als de weergoden ook dit jaar alle bezoekers en Lokaal55 gunstig gezind zijn, dan wordt het wederom een zonnige editie.