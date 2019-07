Paling roken, varen en fokhijsen en meer tijdens de Open dag van De Jonge Vissers Onder Zeil

Stavoren- Om bekendheid te geven aan de activiteiten van de Jonge Vissers onder Zeil organiseert Stichting de Staverse Jol samen met de Jonge Vissers a.s. zondag een Open dag. De Open dag start om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur en wordt gehouden op het terrein van scheepstimmerwerf “De Hoop”, Séburch 7 in Workum.

Een leuk uitje voor thuisblijvers of voor degenen die nog niet op vakantie zijn.

Er zijn diverse activiteiten voor jong en oud waaronder paling roken, demonstratie visgerei klaar maken (hoekwant), een wedstrijd fok hijsen, vis bakken en er zijn korte vaartochtjes met een Staverse Jol.



Daarnaast wordt de uitslag bekend gemaakt van de Tattoo T-shirt Tekenwedstrijd. Via de scholen zijn de kinderen in Workum en Hindeloopen uitgenodigd om een basisontwerp van een Staverse Jol in tattoo-stijl te tekenen. De eerste prijs is een afdruk van de tekening op een T-shirt, de tweede prijs is een toegangsbewijs voor het natuurmuseum in Leeuwarden en de derde prijs is een handige kompassleutelhanger.

De Stichting De Staverse Jol is opgericht met een dubbele doelstelling: aan de ene kant het behoud van originele Staverse Jollen en aan de andere kant het stimuleren van jeugd om met deze schepen te leren zeilen en te vissen; De Jonge Vissers onder Zeil. De Jonge Vissers Onder Zeil is een enthousiaste groep jongeren en vrijwilligers die hart hebben voor het oude ambacht van visserij rond de voormalige Zuiderzee.