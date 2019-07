KIOSK Club in Sneek: Drie kolderieke dagen zintuigelijke ontwikkeling

Sneek- Van maandag 13 tot en met 15 augustus organiseert Sportclub F en F The Inner Way de van 9.00-15.00 uur aan de Lange Veemarktstraat 3 in Sneek de KIOSK Club. KIOSK Club is een driedaags workshop-programma speciaal voor kinderen 6-13 jaar waarbij door de unieke combinatie van verschillende ludieke sport-, en spelonderdelen de deelnemers worden gestimuleerd in hun zintuiglijke ontwikkeling. Eén van de onderdelen is bijvoorbeeld samen de natuur te ontdekken in de groene buitenruimte.

KIOSK staat voor Kinderen In Ontwikkeling Spelen Kletsen. KIOSKClub is een idee om speciaal voor kinderen bijeenkomsten te organiseren waarin ze lekker zichzelf mogen zijn. Je zou ook kunnen zeggen: Kinderen In Ontwikkeling door Spelen en Kletsen. KIOSK is dus een programma dat kinderen helpt afstemmen op hun zintuigen. Veel kinderen missen soms een plek waar ze vertrouwd kunnen leren omgaan met hun natuurlijke fenomenen. Tijdens de KIOSK Club kunnen kinderen vrijuit knutselen, knippen, tekenen, verven, plakken, zeg maar scheppend bezig zijn.

Met KIOSK Club stimuleren wij kinderen op een zo natuurlijk mogelijke manier, ongedwongen en in alle vrijheid deel te nemen aan het programma. Het bestaat uit een opstelling van vijf thema gerichte kiosken, waarin kinderen ongedwongen en ongestructureerd kunnen vertoeven en experimenteren. De vijf aandachtsgebieden of thema’s hebben allemaal betrekking op het prikkelen van hun zintuigen.

Kijk voor meer informatie ook eens op www.kioskclub.nl of bel met 05150432030. Aanmelden kan tot uiterlijk 10 augustus via info@sportclubfenf.nl