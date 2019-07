Irish Pub Sneek heeft de primeur met Dutch Genquila

Sneek- Advertentie– Vanaf vandaag staat deze Heerlijke Dutch Genquila in de Ierse Pub op de planken. Om dit te vieren : Bij bestelling van een Dutch Genquila is er aanstaande woensdag een lekker snackje van het huis bij bestelling van een Dutch Genquila. De twee ondernemers Billy Reen uit Sneek en Richard Witteveen uit Leeuwarden bedachten in de zomer van 2018 na een slok “tequila” dat het drankje toch echt beter kon. Dus het idee kwam om naast een Mexicaanse tequila een Nederlandse te gaan maken. Na veel mixen, proeven en experimenteren met verschillende Nederlandse alcoholische dranken werd de Dutch Genquila geboren. Een heerlijke tequila op basis van een Hollandse jenever. Dutch Genquila is zacht op de tong met de niet te missen tequila agave smaak. Heerlijk als shot, geweldig in de mix met bijvoorbeeld cola, maar puur met ijs ook lekker voor de liefhebber.