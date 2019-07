Sneek- Circus Renz heeft zijn tenten opgeslagen in Sneek en zo kan het dan gebeuren dat automobilisten langs de A7 ineens een kudde kamelen ziet grazen langs de snelweg. Circus Renz geeft zijn voorstellingen van 18-21 juli in een circustent aan It Perk ( Lemmerweg) in Sneek.

Foto’s Yvonne Dijkstra