Wolkentheater met “Birds” naar AZC in Sneek

Sneek- Stichting WOLKENTHEATER komt zondag 21 juli met het zomerfestival “Birds” naar het AZC Burgum (10.30 uur) en maandag 22 juli naar AZC Sneek (11.00 uur). Het theatergezelschap bezorgt vluchtelingenkinderen al 25 jaar in de zomervakantie een vrolijke dag.

BIRDS

Het ZOMERFESTIVAL van het WOLKENTHEATER is een openluchtevenement met theater, activiteiten, tentjes en vlaggetjes in vrolijke kleuren. Dit jaar is het thema BIRDS. Vogels zijn voor kinderen inspirerend en spreken tot de verbeelding. Het WOLKENTHEATER organiseert rond het thema verschillende kunstzinnige en sportieve workshops. Aan het eind van het festival spelt het gezelschap de nieuwe theatervoorstelling BIRDS met gigantische vogelpoppen. Het evenement eindigt met een vrolijke zomerdisco voor alle aanwezigen, waarbij limonade en koekjes niet ontbreken

WOLKENTHEATER

Het WOLKENTHEATER speelt al 25 jaar met passie, betrokkenheid en overtuiging theatervoorstellingen voor vluchtelingenkinderen. In de zomervakantie organiseert de stichting op tientallen AZC’s het ZOMERFESTIVAL, zodat ook deze kinderen plezier maken en zorgeloos kunnen genieten. De stichting krijgt geen subsidie van de overheid en is afhankelijk van donaties. Meer over het gezelschap vindt u op wolkentheater.nl.