Laatste bingo van het seizoen in Schuttersheuvel

Sneek- Donderdag 18 Juli Is de seizoen afsluiting van de buurtbingo in wijkgebouw de Schuttersheuvel aan de Harmen Sytstrastraat in Sneek.

Er zijn vele geldprijzen te winnen.

€10,-/€25,-/€40,-/€50,-/€60,-/€75,-

De JACKPOT gaat gegarandeerd vallen!!!! Inhoud van de jackpot is €300,- en natuurlijk

De HOOFDPRIJS van deze avond! Dat is ook nog eens is €300,-

Dat zijn dus 2 grote prijzen van €300,- 🤩🤩🤩

Zaal is open vanaf 18.45 uur.

De bingo start om 20.00 uur.

(Kom op tijd want VOL = VOL)

Tot donderdag 18 juli….Jij komt toch ook?