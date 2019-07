Oudega geniet na: Ruim 800 bezoekers bij iepenloftspul en Iepen Dei  

Oudega- Soms zijn er van die gebeurtenissen die een heel dorp in een positieve “flow” brengen. Het zeer geslaagde eerste iepenloftspul “It Alde Giet” in Oudega SWF is zo’n happening. Zo’n 150 dorpsgenoten werkten mee. Basisschoolkinderen, keetjongeren, acteurs, zangers en niet te vergeten de topfanfare Eendracht Maakt Macht, de afgelopen weken waren ze allen in de ban van It Alde Giet.

Oudega als recreatie én woonlocatie promoten: dat was het doel van de Aldegeaster Iepen Dei en dit is zeker geslaagd. Bij de Open Huizen Route was er veel variatie in het aanbod op 14 verschillende locaties, van mooie solo-optredens op blaasinstrumenten, tot een AMV-kindergroep, tot exposities, van alles kwam aan bod. Als Brekmeermin werd Wian Groenveld verkozen, zij mocht deze dag als gastvrouw fungeren en het Brekmiel openen waar zo’n 425 recreanten en dorpsbewoners aan tafel zaten. Aansluitend was er de Sterrentoer met uiteraard Oudegaaster Hans Wiegel als speciale gast in de bustour, werden er op het evenementerrein prachtige Aldegeaster huskes gebouwd en was er een sportief treffen tijdens de Bouw & Sjouw Race.

Het door Folkert Sijbrandy geschreven iepenloftspul It Alde Giet stond onder regie van Nieske Hoekstra en Romke Gabe Draaijer en mag met recht een groot succes worden genoemd.

Bijgaande foto’s geven een mooie impressie van het drukbezochte evenement waar Oudega als dorp trots op mag zijn!