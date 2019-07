Terherne krijgt een hotel dat van zand is gemaakt aan het Snitser Mar

Sneek- Sinds 2014 zijn er een aantal ontzettend bijzondere hotels in Fryslân geweest; hotels die gemaakt zijn van zand. Op zandsculptuurfestivals in Fryslân en Brabant ontstond het idee om zulke pop-up hotels te maken, als kunstproject. Na diverse pop-up hotels komt er nu in Fryslân een permanente plek, namelijk in Terherne aan het Snitser Mar.

Rondom het hotel staan meerdere zandsculpturen en zelfs de muren in de slaapkamer zijn van zand. IJshotels in Zweden en Finalnd dienden hiervoor als inspiratie.

De organisatie was op zoek naar vaste plekken, omdat er veel media-aandacht is voor het zandhotel. Onder meer van CNN, BBC en The Guardian. Op deze manier kunnen mensen, die graag in zo’n accommodatie willen slapen, beter terecht. De organisatie geeft aan dat het aantal locaties in de komende jaren nog uitbreidt.

Foto: Zandkasteel

Bron: https://www.omropfryslan.nl