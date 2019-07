Sloepentocht  voor mensen met een beperking groot succes!

Sneek- Op de Pampuskade in Sneek was het 3 juli een drukte van jewelste. Aan het einde van de middag liggen er meer dan 20 sloepen en boten afgemeerd. Op de kade staan meer dan 170 gasten. De gasten bestaan uit mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders. Rond 3 uur vullen de sloepen en de bijzondere boten van Markol en de Edwin Stichting zich gestaag, soms na enige aarzeling van een van de gasten, maar eenmaal aan boord begint het feest. Ook dit jaar organiseerde Tafelronde 27 Sneek dit fantastische evenement.

Rond 15 uur varen de eerste sloepen weg richting het Sneekermeer. Onderweg was er voorzien in diverse versnaperingen en wat te drinken. Eenmaal op het meer aangekomen bleek dat de gemene piraat prinses Hannah gevangen had genomen. Aan de gasten de taak de schoonheid te redden. Obelix voorzag iedereen van een kanonskogel (tennisbal). Vervolgens was de opdracht om de gemene piraat te vinden en hem uit te schakelen met de kanonskogels. Toen dit gelukt was, was het tijd om de prinses te zoeken. Na het volbrengen van die missie stond er op het starteiland voor iedereen een heerlijke maaltijd klaar.

“We kijken terug op een zeer geslaagde middag, we vonden het geweldig om dit te kunnen organiseren!”: Aldus Tsjalling Dijkstra van Tafelronde Sneek. De inkomsten om dit te kunnen realiseren zijn al voor de kerst 2018 gerealiseerd met het verkopen van wijn. Daarnaast hadden we dit niet kunnen doen zonder de ondersteuning van alle kapiteins en hun sloepen. Daarbij willen we graag, Rabobank SWF, Jan Eringa, Smeding Groente & Fruit, It Foarûnder, Strikwerda en Smit promotions, Borduurcentrum Sneek en Bouwwaar bedanken voor hun bijdrage!