Expositie ‘WAD en nog WAT’ in de kerk van Ferwoude

Ferwoude- Op zaterdag 13 juli vindt van 15.00 uur tot 17.00 uur in de kerk van Ferwoude de opening plaats van de expositie van Henk Jorritsma ‘WAD en nog WAT’. De expositie is daarna te zien van dinsdag 16 juli tot en met vrijdag 30 augustus van 10.00 tot 16.00 uur. (4 dagen per week, dinsdag tot en met vrijdag) De schilder zelf is zo nu en dan aanwezig. De expositie is een initiatief van de Plaatselijke Commissie (PC) van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT). Het is inmiddels de derde activiteit van de PC na de walvislezing in Gaast en het optreden van Fling in Ferwoude eerder dit jaar.

De getoonde grotere werken over de Friese Waddeneilanden zijn tijdens de wintermanden tot stand gekomen. Op deze doeken zijn de eilanden in beeld gebracht. Op de kleine werkjes een detail dat bij het betreffende eiland hoort. Over elk detail is wel een verhaal te vertellen. Bijvoorbeeld over de flessenpost op Vlieland. Wie wordt niet nieuwsgierig wat daar in zit? Niet voor niets dat er boeken over geschreven zijn en films over gemaakt. In totaal omvat de serie 20 werken.

Nog WAT

De schilder vindt het leuk om te laten zien hoe je een bepaald beeld door een andere kleur of materiaalkeuze totaal kunt laten veranderen. Een sterk vergrote bloem (helleborus) wordt van een klein plantje, een reusachtige bloem waarin details te zien zijn, die je anders niet opmerkt.

Tijdens de bedrijvendag in Ferwoude – op zaterdag 31 augustus – is de expositie ook nog te zien. De schilderijen zijn te koop maar kunnen pas eind oktober worden afgehaald in verband met een volgende expositie.

Over de kunstenaar

Henk Jorritsma uit Workum (1943) genoot begin jaren 70 een opleiding als tekenleraar maar deed daar toen niets mee. Hij werd zelfstandig ondernemer en nam pas in de loop van 1994 de schilderskwast ter hand. Hij ging in de leer bij verschillende kunstenaars en volgde in deeltijd een academische studie. Jorritsma organiseert in Workum schilderlessen waarbij alle materialen aanwezig zijn en uitgeprobeerd kunnen worden. Hij heeft zich sterk toegelegd op aquarellen en portretschilderen (tekenen).