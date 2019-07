Sneek- Komende zaterdag drink je bij Café Neighbours 5 heerlijke cocktails voor maar €5,- per stuk tot 01.00 uur.

De gehele avond zorgt DJ Betten voor de lekkerste hits van toen en nu! Je kunt kiezen uit een Sex on the Beach, Melon Carribean, Frozen Strawberry Margarita, Mojito of een Cosmopolitan!

We beginnen om 21.00 uur met de Cocktail Party en de entree is gratis! ( 18+ )