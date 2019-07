Circus RENZ Berlin naar Sneek

Sneek-Na haar uitermate succesvol verlopen circuspremière staat het vermaarde en authentieke Circus RENZ Berlin nu in Sneek. Het circus blijft van donderdag 18- tot en met zondag 21 juli

Aan Het Perk!

In samenwerking met de gemeente vond het circusdorp een prachtige locatie. Kom naar het circus en beleef een geheel vernieuwde wervelende show vol hoogtepunten met Mensen, Dieren en Sensaties! Alles draait natuurlijk om het spektakel in de piste! Wat dacht u van luchtacrobatiek? Traditiegetrouw heeft RENZ veel PAARDEN, waaronder steigerende Arabieren en Hogeschooldressuur op Andalusische paarden. De formatie Friese paarden laat zien dat er echte vrijheid bestaat in de circuspiste: schoonheid, dierenliefde en hoogstaande dressuur komen samen. Kinderen genieten van kamelen, pony’s en schattige HONDEN. Die beleving gun je ieder kind.

Sneek beleeft zelfs de WERELDPRIMEUR van de nieuwste exotische acrobaten-act, net ingevlogen uit Marokko: La TROUPE TOUR de TANGER (Toren uit Tanger)– en de naam van deze groep van vijf stoere kerels komt niet uit de lucht vallen! Internationaal!

De oorsprong van Circus Renz Berlin

Ernst Jakob Renz had in 1842 een droom. Hij wilde ook ‘de gewone mensen’ amuseren en richtte zijn wereldvermaarde familiecircus RENZ op. Nu, 177 jaar later, komt de achtste (!) generatie Renz met een sprankelend nieuwe voorstelling naar Sneek! Een eigentijds familiefeest in een rijke circustraditie en met dezelfde droom als Ernst Jakob. Circus zoals het bedoeld is! En dat betekent twee uur onbezorgd genieten, huiveren, verbazen en lachen.

‘Het hooggeëerd publiek heeft in alle tijden behoefte om mooie dingen te beleven en dat geven wij de mensen met ons hart,’ aldus Sarina Renz, artieste en allesdoener bij het circus. ‘Het zit in de genen.’ Haar boodschap: kom genieten van echt circus dat niet voor niets behoort tot ons immaterieel cultureel erfgoed. ‘Nergens anders vind je levende cultuur in zo’n warme en rijke traditie. Dat moet iedereen zelf beleven.’

Kassa geopend op speeldagen een uur voor de voorstelling en van 11.00 – 12.00 uur maar op zondag alleen vanaf een uur voor de show.

DO 18 juli om 19:00 uur

VR* 19 juli om 17:00 uur

ZA 20 juli om 15:00 uur

ZO 21 juli om 14:00 uur

*VRIJ = Actiedag – kinderen 10 euro, volwassenen 15 euro – vrije zitplaatskeuze