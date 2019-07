Kindermiddag ‘De buurheks’ in De Walrus Sneek

Sneek- De kindermiddag in Grandcafé De Walrus in Sneek staat zondag 28 juli in het teken van het boek De buurheks en het lied van de natuur. Daarbij is schrijfster Wendy Noordzij uit Scharnegoutum aanwezig om voor te lezen en boeken te signeren. Verder worden er leuke ‘heksenknutselactiviteiten’ en spelletjes georganiseerd en kunnen kinderen worden geschminkt. De toegang is gratis.

In het kinderboek ‘De buurheks en het lied van de natuur’, dat bestemd is voor kinderen tussen de zes en tien jaar, staat de liefde voor de natuur centraal. Elsa en Arne schrikken behoorlijk als ze horen dat hun nieuwe buurvrouw een heks is. Dat kan toch niet? Heksen bestaan toch alleen in sprookjes? Al snel ontdekken ze dat hun buurvrouw helemaal geen gemene vrouw is, die hen in de kookpot wil stoppen. Buurheks Vevina leert de kinderen juist van alles over kruiden, edelstenen en boodschappen van dieren. Dan ontmoeten Elsa en Arne een oude man, die in een holle boom in het bos woont. Hij is heel verdrietig, omdat het lied van de natuur is verdwenen. De kinderen willen hem heel graag helpen. Daarbij kunnen ze de kennis van de Buurheks goed gebruiken. Ook krijgen ze hulp van een grommende kanarie, een zwarte kat die piano kan spelen en een vreemde kikker.

Programma

De kindermiddag op 28 juli staat bij De Walrus in het teken van het boek. Om 13.00 en 15.00 uur leest de schrijfster voor. Verder worden leuke ‘heksenknutselactiviteiten’ en spelletjes georganiseerd en kunnen kinderen worden geschminkt. Bij goed weer vinden de activiteiten buiten plaats en bij slecht weer in het grandcafé zelf. Natuurlijk zijn er die dag boeken te koop, die door de schrijfster gesigneerd kunnen worden. Voor meer informatie zie ook: www.buurheks.nl. Het boek is te koop bij de Sneker boekwinkels en kan ook online worden besteld.