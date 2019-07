Jong Advendo pakt tweede plaats tijdens World Band Challenge in Modena, Italië

Sneek- Afgelopen weekend werd voor de 26e keer het Quando la Banda Passo festival georganiseerd. Een festival waar naast korpsen en dans ensembles uit Italië, ook korpsen die meerdere landen vertegenwoordigen, aan mee doen. Naast parades en diverse optredens in San Felice sul Panaro en bij de Ferrari fabrieken is ook de World Band Challenge onderdeel van dit festival.

Organisator Agostino Molinari wordt hierin al jaren bijgestaan door Piet en Jeanette van Houten. Dit jaar waren naast de vertegenwoordigers van Italië, korpsen en ensembles uit de USA, Thailand, Oekraïne, Oostenrijk en Nederland aanwezig. De eer om Nederland te vertegenwoordigen was dit jaar voor Jong Advendo uit Sneek. Na een aantal laatste en vooral warme repetities was er gelukkig ook verkoeling mogelijk in het zwembad. Zaterdagavond lieten ze zich tijdens de Challenge van hun beste kant zien. Ze behaalden daarmee voor Nederland de eervolle tweede plaats (88,50 pnt), gevolgd door Oostenrijk, Italië en Oekraïne.

Ratchasima Witthayalai Marching Band, het korps uit Thailand wist de World Band challenge 2019 te winnen (92.83 pnt). De Thai hadden ook al de wedstrijd in Rastede op hun naam gezet. Dat deze Challenge ondertussen een prestigieuze wedstrijd is geworden blijkt wel uit de eer die de Thailanders ten deel zal vallen bij terugkomst in hun eigen land. Met veel eer zullen ze daar ontvangen worden.

De organisatoren kijken terug op een succesvolle editie van deze Challenge en we zijn benieuwd wie volgend jaar Nederland gaat vertegenwoordigen.

Bron: https://korpsmuziek.nl