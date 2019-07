Rijs- Weet jij wie ik ben? Al eeuwenlang sier ik Gaasterland met mijn immense beuken. Heel veel mensen komen bij mij op visite. Ze lopen over de hoofdlaan, langs het witte vredestempeltje en kijken uit over het prachtige IJsselmeer. Ik heb al die eeuwen heel veel bijzonders meegemaakt. Nieuwsgierig? Meld je aan voor deze avondwandeling van It Fryske Gea op zondag 21 juli van 19.00 – 21.00 uur. Dit kan uiterlijk een dag van te voren aan (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/avondwandeling-21juli of 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Maak kennis met het Rysterbosk

In de 17de eeuw werd het Rysterbosk door de adellijke familie De Wildt aangelegd. In eerste instantie werd het bos in barokstijl aangelegd en kenmerkte het zich door rechte lijnen. Het bos kreeg ook economische betekenis door het kappen van eikenhakhout. Er werd zelfs geprobeerd tabak te telen, maar dat mislukte. In de Tweede Wereldoorlog braken er donkere tijden aan voor het bos. Toen lanceerden de Duitsers vanuit het bos V2-rakketen richting Engeland. Ben je benieuwd naar deze bijzondere verhalen en de natuur in het Rysterbosk? Ga dan mee op deze wandelexcursie.

Agenda:

Excursie: Avondwandeling door het eeuwenoude Rysterbosk

Datum: zondag 21 juli van 19.00 – 21.00 uur

Locatie: Rijs (beginpunt wordt bekend gemaakt na aanmelding)

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de

ledenpas en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren aan (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/avondwandeling-21juli of 0511-53 96 18

Foto Dico de Klein/It Fryske Gea