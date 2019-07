Expositie van fotoclub ’t Filter Fotoclub ’t Filter in Martinikerk Sneek

Sneek- Fotoclub ’t Filter heeft in de zomermaanden in de Martinikerk te Sneek een expositie met als titel “Sneek anders bekeken”. Leden van de fotoclub zijn in het voorjaar enthousiast met dit thema aan de slag gegaan en hebben met andere ogen door de stad gelopen om foto’s te maken van delen van Sneek die minder belicht of in de belangstelling staan.

Ook werden de wel bekende delen van Sneek op een ándere verrassende wijze in beeld gebracht. Een en ander heeft geresulteerd in een mooi ogende tentoonstelling die juist voor de Snekers nieuwsgierigheid kan opwekken. De fotoclub hoopt hiermee dat de bewoners van deze stad een andere kijk op Sneek krijgt.

Waar: Martinikerk, ingang Grote Kerkstraat 5

Openingstijden: openingstijden dinsdag t/m zaterdag van 14.00 – 16.30 uur

Wanneer: De expositie loopt van woensdag 10 juli t/m 13 september.

Foto: Stef Janssen