Expositie Peter Boersma en José van den Tweel in Sneek

Sneek – Deze zomer kunnen Snekers en bezoekers van de stad genieten van weer een bijzondere expositie bij Bax Kunst in Sneek. Er worden collages getoond van Peter Boersma en keramische werken van José van den Tweel. Op 20 juli is de vernissage van de expositie om 16.00 uur. Hierbij zijn geïnteresseerden van harte welkom. Bob de Keukenbouwer uit Joure is adoptief sponsor van de expositie.

Fries kunstenaar Peter Boersma (1974) is al jaren woonachtig en werkzaam in Groningen.

Hij plakt er al een flink aantal jaren op los. Zelf schat hij in dat hij inmiddels meer dan tien kilometer plakband heeft verwerkt in zijn collages. Afbeeldingen van bergketens als de Himalaya en de Dolomieten, portretten van Che Guevara of Marilyn Monroe, foto’s van wolken, jurken, auto’s: Peter maakt er met behulp van zijn unieke techniek fictieve berglandschappen van.

Bergen als passie

Zijn eerste collage met plakband en papier maakte Peter in 1999. Bijna vijfhonderd maakte hij er sindsdien. Hij werkt het liefst met tijdschriften uit vervlogen tijden, soms meer dan een eeuw oud. Na zowel abstracte als figuratieve perioden legt hij zich nu toe op een specifiek thema: bergen. ‘Bergen zijn zo bijzonder. Eigenlijk is alles mogelijk in een berglandschap. Verbazingwekkend. Weersomstandigheden, licht, grondsoorten, begroeiing: wandelend door de bergen speelt zich doorlopend een schouwspel van schaduwen, lijnen en kleuren voor je ogen af. Daar ligt een sterk verband met collages. Ook in een collage is alles mogelijk’.

Hij begon met het maken van bergen op basis van oude foto’s van bestaande bergketens. Nieuwe landschappen ontstonden door bijvoorbeeld bergen in Canada en Zwitserland te combineren. Inmiddels daagt hij zichzelf uit om ook berglandschappen te creëen zonder gebruik te maken van afbeeldingen van bergen. Watervallen ontstaan uit witte vlakken in de tijdschriften, vervaarlijke richels uit de haren van geportretteerde personen, meren en luchten uit snippers blauw papier. ‘Alles en iedereen kan een berg worden’.

Keramische “bouwwerken”



Keramiste José van den Tweel is geboren in 1967 te Zwolle. Na een studie aan de SBB in Gouda, de ambachtelijke opleiding voor keramische technieken, studeerde zij nog een poos door om zich te verdiepen. Ook volgde zij vele seminars. Zoals zij zelf aangeeft: ‘Het hielp mij om te komen tot waar ik als kunstenaar nu ben. Ik werk onder de naam vd2L keramiek.’

Al enige tijd maakt zij werkstukken die te maken hebben met oude industrie- en bedrijfsgebouwen. Een hip thema: ‘De kracht en robuustheid van oude fabrieken, de duidelijke vormen is wat mij aantrekt. Maar ook het verval, roestlagen op ketels en leidingen, afgebladderde of half ingestorte muren.’



De meeste werkstukken worden voorzien van een sinter-engobe die weer weggewassen wordt, waardoor de werkstukken een verweerd, gepatineerd uiterlijk krijgen. Haar inspiratie haalt Van den Tweel dan ook uit oude (bedrijfs)gebouwen en fabrieken in haar omgeving, maar ook op vakantie of via internet. De wereld is haar zoekgebied. De expositie toont het allernieuwste werk van José, waaronder werk gecombineerd met plaatjes en stroken geoxideerd messing.

De expositie duurt tot en met 17 augustus 2019.