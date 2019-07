Zaterdagmiddagmatinee op elke zaterdag in juli

Sneek – Het zaterdagmiddagmatinee is op elke zaterdag in juli van 15.00-18.30 uur en de toegang is gratis. Vandaag treden Kevin en Andre op!

De geplande optredens van het zaterdagmiddag matinee voor de andere zaterdagen in juli:

13 juli Jack Bottlenacker and band

20 juli Pah-Mah met de lekkerste soulclassics

27 juli de grote sensatie van vorig jaar ex BTW

Deze middag wordt georganiseerd door de gezamenlijke horeca ondernemers van de Marktstraat en vinden elke zaterdagmiddag in juli plaats. Gratis toegankelijk.