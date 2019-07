Tsjerkepaad ook in Top & Twel

Sneek- Vandaag start Tsjerkepaad 2019 in Fryslân. Samen met 250 andere kerken uit onze provincie zijn ook de kerken in Oppenhuizen en Uitwellingerga deze zomer geopend op zaterdagmiddag. De Johanneskerk en de Hermeskerk zijn historische, monumentale gebouwen, bakens in het landschap. De kerken en hun directe omgeving vertellen veel over de geschiedenis van de beide dorpen.

Nieuwsgierig? Wandel dan eens naar binnen. In beide kerken zijn vrijwilligers aanwezig die u het een en ander kunnen vertellen over het gebouw en de historie. Daarnaast zijn in beide kerken exposities. Tsjerkepaad 2019 duurt tot en met 14 september (Monumentendag). Iedere zaterdagmiddag zijn de kerken geopend van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Bron: http://www.topentwelonline.nl