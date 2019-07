Sneek – Er zijn nog maar een beperkt aantal tickets beschikbaar voor de Summer Rooftop Party – The Final Edition vanavond.

De Ladies’ Circle Sneek 69 organiseert op vanavond voor de laatste keer de Summer Rooftop Party op het dak van het Van der Valk Hotel Sneek. Na drie uitverkochte en succesvolle edities heeft de Ladies’ Circle ervoor gekozen om nog eenmaal dit feest te organiseren en dit wordt grootser dan groot!

Voor de afgelopen edities is er zeer succesvol geld ingezameld voor verschillende goede doelen zoals Novinka (Noordelijke Vereniging Invalide Kampen), Make-a-Wish en de Maarten van der Weijden Foundation. Dit jaar heeft LC69 gekozen voor Stichting Leergeld ZuidWest Friesland. In de Gemeente Súdwest Fryslân en Fryske Marren wonen momenteel 2000 kinderen, die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten, die voor hun leeftijdsgenootjes normaal zijn. Door middel van de kaartverkoop en sponsoring zorgen we er samen voor dat zoveel mogelijk kinderen een kans krijgen om ook mee te doen en te genieten van het kindzijn!

Tijdens deze 4e en Final Edition draaien er verschillende DJ’s: Dirrty Berry, Ben Liebrand & Ricardo Silvio. Dit jaar is er ook een afterparty met Chris Deluxe zodat het dancefeest tot in de late uurtjes door gaat.

De kaartverkoop is succesvol van start gegaan (er zijn nog enkele kaarten voor de Afterparty online verkrijgbaar!).

Kaarten & meer informatie via www.ladiescirclesneek.nl

Aanvang: 20.30 uur

Dresscode: gold & white