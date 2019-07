Excursie door de Strúntún in Lemmer

Lemmer – Op zondag 7 juli a.s. om 14.00 uur is er voor natuurliefhebbers een excursie door de Vlindertuin (Strúntún) gelegen langs de Rondweg in Lemmer. De excursie wordt geleid door vrijwilligers van Bezoekerscentrum MAR en KLIF, die de Vlindertuin beheren. Zij zullen de deelnemers meenemen langs de rijke plantengroei en het uitbundige dierenleven van de tuin. Daarnaast zullen ze wat vertellen over het ontstaan van, en het idee achter, de Strúntún in Lemmer.

Rijdend over de Rondweg in Lemmer, ziet u tussen de Oude Tramdijk en het fietstunneltje een ruig begroeide strook land. Dit is de Strúntún/Vlindertuin Lemmer, herkenbaar aan het informatiepaneel. Het is een weelderig begroeide natuurlijke oase in het bebouwde gebied. De inrichting en het beheer van de tuin is er op gericht dat veel insecten zich er thuis voelen. Zo is er bijvoorbeeld reliëf aangebracht waardoor er een afwisselend terrein is ontstaan met verschillende microklimaten en een grote variatie aan vegetatie. Dit trekt vlinders, maar ook andere dieren zoals bijen en hommels aan. Door de aanwezigheid van waterpartijen is het er ook prima vertoeven voor libellen.

Het is dus geen keurig aangelegd parkje met gemaaide grasveldjes en schelpenpaadjes maar, een avontuurlijke “strúntún” waar van alles te beleven is. Er groeien bijvoorbeeld meer dan honderd verschillende soorten inheemse planten en dat midden in Lemmer!

De start is om 14.00 uur precies bij het informatiebord bij de ingang van de vlindertuin op de hoek van de (verlengde) Flevostraat en de rondweg, nabij het Jeu de Boules terrein en het fietstunneltje.

De excursie duurt ongeveer een uur, deelname is gratis.

Stevige schoenen of laarzen worden aangeraden, het terrein is niet geschikt voor kinderwagens of rolstoelen. Honden kunnen we helaas niet toelaten.